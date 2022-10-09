دراسة حديثة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان المثانة

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كشفت دراسة حديثة عن فوائد جديدة تمنحها أدوية المناعة لمرضى سرطان المناعة، إذا ما أعطيت قبل خضوعهم لجراحة استئصال الورم.

وقامت الدراسة على إعطاء مرضى سرطان المثانة في تجربة أجراها مركز “بارتس” للسرطان في لندن، العلاج المناعي، لمدة شهرين وهي الفترة التي سبقت استئصال المثانة المصابة بالورم.

أمل جديد لمرضى السرطان

وخلصت الدراسة إلى أن أولئك المرضى أصبحوا خالين من السرطان بعد شهرين فقط من الجراحة، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

من جانبه، قال البروفيسور توماس باولز، مدير مركز “بارتس” للسرطان: “لم نتوقع أبدًا أن نرى هذا العدد الكبير من المرضى خالين من السرطان بعد شهرين فقط من العلاج”.

وأكمل: “في الوقت الحالي، يتم استئصال المثانة لدى معظم مرضى هذا النوع من السرطان، ويتلقى الكثير منهم بعد ذلك العلاج المناعي لمدة عام لمنحهم أفضل فرصة للشفاء، ولكن ما توصلنا إليه قد يغيّر تلك الطريقة”.

يشار إلى أن دراسة سابقة توصلت إلى أن إعطاء عقارين للعلاج المناعي لمرضى سرطان القولون قبل الجراحة، أنتج استجابة “غير مسبوقة” إيجابية للورم.

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