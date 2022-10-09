بعد قمعهم بالقوة.. جيل «زد» يلجأون لخطط بديلة للإطاحة بنظام الخميني

تواصل – فريق التحرير :

تواجه المظاهرات الإيرانية قمعًا عنيفًا من جانب قوات النظام، بعد دخول الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني أسبوعها الرابع وعلى الرغم من الحملة الأمنية الدامية التي شنتها السلطات.

وفي الجامعات الحكومية والخاصة، رفعت الطالبات شعارات ضد السلطة والحكم، داعيات بالفم الملآن إلى “رحيل الملالي” وسقوط “الديكتاتور” في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

جيل “زد” يتحدى النظام

ورغم قيام السلطات بقطع الانترنت فإن الجيل “زد” نجح في التغلب على تلك العقبات وعلق البعض لافتة ضخمة على جسر فوق طريق “مدرّس” السريع الذي يمر في وسط طهران “تحمل عبارة لم نعد نخاف.. سنقاتل”.

وانتشر تسجيل بين الإيرانيين على مواقع التواصل لرجل وهو يبدّل كلمات لافتة حكومية كبيرة كُتب عليها “الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة قتلة الشعب”.

الشباب حطموا قيود الخوف

من جهتها، قالت كايلي مور جيلبرت، الخبيرة في الشؤون الإيرانية إن الشباب نجحوا في تحطيم عامل الخوف في إيران، بحسب ما نقلت عنها صحيفة التلغراف البريطانية اليوم الخميس.

وأضافت أن جيل الشباب في إيران لم يعرف قط حكومة غير “الجمهورية الإسلامية، ولم يعرف زعيماً أو حاكما غير خامنئي.

اقرأ أيضًا:

الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على إيراني داخل سيارته (فيديو مروع )

الثورة تتوسع.. الجيش الإيراني يبدأ في الانتشار بالعاصمة طهران