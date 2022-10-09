خدمة اليوم.. 5 خطوات لترشيح الأجهزة الحكومية منسوبيها للبرامج التدريبية
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات ترشيح الأجهزة الحكومية منسوبيها للبرامج التدريبية.
* الخطوات:
- ادخل من خلال الرابط الإلكتروني المباشر.
- سجل الدخول للنظام.
- اختر (الترشيح للتدريب).
- أدخل السجل المدني للمرشح.
- اختر البرامج التدريبية المراد الترشيح فيها.
* خدمة العملاء:
وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم 8001248877 وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني، info@ipa.edu.sa | Customers@ipa.edu.sa.
اقرأ أيضًا:
خدمة اليوم.. 3 خطوات لاستعراض المطالبات المالية لمكافأة أجور التوطين للمنشآت