الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
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خدمة اليوم.. 5 خطوات لترشيح الأجهزة الحكومية منسوبيها للبرامج التدريبية

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خدمة اليوم.. 5 خطوات لترشيح الأجهزة الحكومية منسوبيها للبرامج التدريبية

خدمة اليوم.. 5 خطوات لترشيح الأجهزة الحكومية منسوبيها للبرامج التدريبية

خدمة اليوم.. 5 خطوات لترشيح الأجهزة الحكومية منسوبيها للبرامج التدريبية
٠٧:٥٨:١٦ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات ترشيح الأجهزة الحكومية منسوبيها للبرامج التدريبية.

* الخطوات:

  • ادخل من خلال الرابط الإلكتروني المباشر.
  • سجل الدخول للنظام.
  • اختر (الترشيح للتدريب).
  • أدخل السجل المدني للمرشح.
  • اختر البرامج التدريبية المراد الترشيح فيها.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم 8001248877 وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني، info@ipa.edu.sa | Customers@ipa.edu.sa.

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