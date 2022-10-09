خدمة اليوم.. 5 خطوات لترشيح الأجهزة الحكومية منسوبيها للبرامج التدريبية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات ترشيح الأجهزة الحكومية منسوبيها للبرامج التدريبية.

* الخطوات:

ادخل من خلال الرابط الإلكتروني المباشر.

سجل الدخول للنظام.

اختر (الترشيح للتدريب).

أدخل السجل المدني للمرشح.

اختر البرامج التدريبية المراد الترشيح فيها.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم 8001248877 وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني، info@ipa.edu.sa | Customers@ipa.edu.sa.

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