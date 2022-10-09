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احذر.. هذا النوع من الأسماك قد يصيبك بالسرطان
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احذر.. هذا النوع من الأسماك قد يصيبك بالسرطان

احذر.. هذا النوع من الأسماك قد يصيبك بالسرطان

احذر.. هذا النوع من الأسماك قد يصيبك بالسرطان
٠٧:٣٠:٣٢ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف بحث جديد أن الأسماك المملحة على الطريقة الكانتونية، قد تلعب دورًا في الإصابة بالسرطان.

والبحث أجراه الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF)، التابع لهيئة الصحة، والذي يجري ويجمع الأبحاث حول الصلة بين النظام الغذائي والسرطان، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأوضح البحث أن الأسماك المملحة على الطريقة الكانتونية تزيد من خطر الإصابة بسرطان البلعوم، وهو نوع نادر من السرطان يؤثر على الجزء من الجسم الذي يربط الحلق من الأنف إلى الفم (البلعوم).

الأسماك المملحة قد تصيب بالسرطان

وأرجع الصندوق العالمي لأبحاث السرطان هذا التأثير إلى النتروزامين، وهو مركب موجود في الأسماك المملحة.

وأوضح أن المستويات العالية من أحد مركبات النتروزامين، N-nitrosodimethylamine، وجدت في بعض عينات الأسماك المملحة على الطريقة الكانتونية، وثبت أنها تحفز تطور السرطان في النماذج التجريبية في الحيوانات.

وتتميز الأسماك المملحة ذات النمط الكانتوني باستخدام كمية أقل من الملح، ودرجة تخمير أعلى أثناء عملية التجفيف من الأسماك المحفوظة (أو المملحة) بوسائل أخرى، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة ومستويات الرطوبة.

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الكلمات الدلالية:
الأسماك الأسماك المملحة الإصابة بالسرطان السرطان

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