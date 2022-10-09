أمين عام «أوبك» يكشف أبعاد قرار تخفيض الإنتاج

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كشف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، عن عدد من الأمور التي تخص قرارات المنظمة، كما رد على ما أثير من جدل أمريكي بشأن القرارات الأخيرة، وذلك في حديثه لقناة العربية، جاء ملخصه كالتالي:

– المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية.

– “أوبك” تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات التي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة.

– المنظمة تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، لافتاً إلى أن ذلك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي.

– قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.

– القرار مبني على أرقام وحقائق ووقائع من كثير من الجهات العالمية، تشير إلى احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي.

– سرعة القرار واستباق الأمور من الأشياء الجيدة التي تصب في الحفاظ على توازن الأسواق، وبالتالي لا نستطيع أن ننتظر إلى أن تنهار الأسواق ومن ثم نتدخل.

– القرار الأخير بتخفيض الإنتاج كان قراراً مدروساً ومبنياً على مؤشرات وتوقعات واضحة.

– القرار كان بالإجماع بين 23 دولة.