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إلغاء «التحسين».. توضيح هام من وزارة التعليم

إلغاء «التحسين».. توضيح هام من وزارة التعليم

إلغاء «التحسين».. توضيح هام من وزارة التعليم
٠٢:٣٦:٢٧ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، على عدم السماح للطالب بإعادة مادة دراسية نجح فيها لغرض تحسين درجاته أو معدله التراكمي.

وأوضحت الوزارة- حسب عكاظ- أنه لا يسمح للطالب أيضًا بإعادة السنة الدراسية التي أتمها بنجاح، على أن تنطبق قواعد النجاح والرسوب على الطالب المنتظم والملتحق بنظام الانتساب أو التعليم المدمج.

وبينت الوزارة، أن الطالب يحتفظ بالدرجات التي اكتسبها من أعمال الفصل الدراسي عند التقدم لاختبار الدور الثاني عدا الاختبارات القصيرة، مع ملاحظة الطبيعة الخاصة لبعض المواد. وأشارت إلى أن الاختبار النهائي يشمل جميع موضوعات المادة الدراسية.

من جانب آخر، يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بالمملكة بالمراحل الثلاث والكوادر الإدارية والتعليمية بنهاية دوام الخميس القادم بثاني إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ.

وتشمل الإجازة يومي الجمعة والسبت (الإجازة الأسبوعية المعتادة) إضافة إلى يومي الأحد والإثنين القادمين.

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الكلمات الدلالية:
أطول إجازة الغاء التحسين طلاب المملكة وزارة التعليم

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