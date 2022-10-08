إطلاق أول بروجيكتور يعمل بنظام ويندوز

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أعلنت شركة بينكيو، إطلاق البروجيكتور الذكي EH620 الجديد، والذي يعد أول بروجيكتور يعمل بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز (Windows 11 IoT Enterprise).

وقالت الشركة التايوانية، في بيان لها، إن البروجيكتور الذكي EH620 الجديد ينبض بداخله المعالج إنتل Celeron 4205U، كما أنه يدعم تقنيات النقل اللاسلكي للبيانات “ميراكاست” و”آيربلاي” و”غوغل كاست” و BenQ InstaShare.

مواصفات البروجيكتور الجديد

وأضافت أن البروجيكتور الجديد يمتاز بشدة سطوع تبلغ 3400 لومن ANSI، بينما تبلغ دقة الوضوح 1920 × 1080 بيكسل. أما نسبة الإسقاط فتقع بين 1.13 و 1.47.

وأشارت الشركة، أن البروجيكتور الجديد مزود بكاميرا خاصة يمكن من خلالها، استخدام برامج اجتماعات الفيديو المثبتة مسبقاً مثل Google Meet و Skype و TeamViewer Meeting. كما يمكن تنزيل تطبيقات من متجر التطبيقات Windows Store، كما تم تجهيز البروجيكتور الجديد بمنافذ USB و HDMI وسماعات متطورة حديثة.

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