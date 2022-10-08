سفارة المملكة في كندا تعلن إغلاق أبوابها.. غداً

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في كندا، بأن يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر سيكون إجازة رسمية في كندا، وسوف تستأنف السفارة عملها يوم الثلاثاء بمشيئة الله الموافق2022/10/11 .

وأضافت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” ويمكنكم التواصل مع السفارة من خلال أرقام الطوارئ والبريد الالكتروني الموجود على موقع السفارة وذلك على مدار الساعة”.

كانت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت بأنها سوف تكون مغلقة يوم الإثنين القادم 10 أكتوبر.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها ستكون مغلقة بمناسبة الإجازة الفدرالية.

وكتب السفارة عبر حسابها :” تود السفارة افادة المواطنين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم الإثنين القادم ١٠ أكتوبر بمناسبة الإجازة الفدرالية، وسوف يستأنف العمل يوم الثلاثاء ١١ أكتوبر”.

وتابعت :” وفي حالات الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على الارقام المذكورة في موقع السفارة”.