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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار محطة وقود بأيرلندا لـ 10 أشخاص بينهم 3 أطفال (فيديو)
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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار محطة وقود بأيرلندا لـ 10 أشخاص بينهم 3 أطفال (فيديو)

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار محطة وقود بأيرلندا لـ 10 أشخاص بينهم 3 أطفال (فيديو)

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار محطة وقود بأيرلندا لـ 10 أشخاص بينهم 3 أطفال (فيديو)
٠١:٣٩:١٣ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت السلطات الأيرلندية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ارتفاع حضيلة قتلى الانفجار الضخم بمحطة للوقود في مقاطعة دونيجال بشمال غرب البلاد إلى 10 قتلى، بينهم 3 أطفال.

وأوضحت الشرطة الإيرلندية أن “الضحايا العشرة هم: 4 رجال و3 نساء وثلاثة أطفال، موضحة أن جميع الضحايا من السكان المحليين.

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يشار إلى أن الانفجار وقع في محطة أبلجرين في قرية كريسلو، وأدى الانفجار لتدمير المبنى وجزء من مبنى سكني، فيما أظهرت اللقطات تضرر عدد من السيارات بسبب الحطام، ودمار لحق بمبنى سكني قريب.

ونشرت قناة سكاي نيوز مشاهد وثقت من خلالها آثار انفجار محطة الوقود في المباني المحيطة.

الكلمات الدلالية:
أيرلندا انفجار انفجار أيرلندا محطة وقود

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