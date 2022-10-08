برقم الهوية الوطنية.. استعلم عن قبولك بوظائف وزارة الشؤون الإسلامية عبر هذا الرابط

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية، رابطًا للاستعلام عن نتيجة الوظائف التي كانت قد أعلنت عنها مؤخرًا.

وكانت الوزارة أعلنت سابقًا إتاحة فرص وظيفية بعدة مجالات داخل الوزارة وتشمل دعاة وأئمة ومؤذنين ومراقبي مساجد وحراس أمن (رجالا ونساء) بمختلف مناطق المملكة، وبعد إغلاق باب التقديم أصبح من المتاح أن يتابع المتقدمون طلباتهم عبر الإنترنت.

رابط الاستعلام عن طلبك

ويمكن للمتقدمين الرغبين في معرفة نتيجتهم، الدخول عبر الرابط بالضغط هـنـا.

إدخال رقم الهوية الوطنية

وبمجرد ضغطك عليه ستفتح أمامك صفحة الاستعلام عن الطلب داخل موقع الوزارة على الإنترنت، ويمكنك إدخال رقم هويتك الوطنية ورقم طلبك في الخانات التي ستظهر أمامك، لتظهر بعدها نتيجة الطلب الذي تقدمت به.

مبادرة الوزارة للتوظيف

تأتي هذه الوظائف ضمن مبادرة الوزارة للتوظيف، في إطار الحرص على منح الفرصة الوظيفية للمؤهلين والمؤهلات من المواطنين والمواطنات، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كي يساهموا في الارتقاء بالخدمات التي تقدم في كافة مجالات العمل التي تقوم بها الوزارة، وخصوصًا في مجال الدعوة والإرشاد، وخدمة بيوت الله والعناية بها.