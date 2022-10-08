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اكتشف بنفسك الغش في الأجهزة الكهربائية.. ماذا تعرف عن تطبيق «تأكد»؟
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اكتشف بنفسك الغش في الأجهزة الكهربائية.. ماذا تعرف عن تطبيق «تأكد»؟

اكتشف بنفسك الغش في الأجهزة الكهربائية.. ماذا تعرف عن تطبيق «تأكد»؟

اكتشف بنفسك الغش في الأجهزة الكهربائية.. ماذا تعرف عن تطبيق «تأكد»؟
١٢:٣٤:٤٧ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يمكن للمستهلك الآن أن يكتشف الغش في الأجهزة الكهربائية بنفسه وفي ثوانٍ معدودة من خلال تطبيق “تأكد”، الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وفيما يلي نرصد لكم في نقاط أبرز المعومات عن تطبيق تأكد:

1-  يهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية.

2- يعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين.

3- يحمي التطبيق جميع المستهلكين من خلال اكتشاف الأجهزة المغشوشة.

4- التطبيق يُبين مواصفات الجهاز الدقيقة والتي من خلاله يتضح للمستهلك حجم استهلاكه وطريقة عمله وكيفية توفيره.

5- عند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي علامة الجودة والعديد من الأجهزة.

6- لدى اختيار مثلا جهاز التكييف عبر التطبيق سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته.

7- إذا كان المنتج مسجل في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

8- في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج.

الكلمات الدلالية:
الأدهزة الكهربائية المركز السعودي لكفاءة الطاقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطبيق تأكد

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