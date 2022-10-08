لحملة الثانوية فأعلى.. «نيوم الاجتماعية» تعلن حاجتها لموظفين

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس مدني.

مدير أمن المجتمعات.

مساعد مدير.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

مساعد إداري.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

حارس امن.

مهندس مدني.

مدير موارد بشرية (الدمام).

مسؤول سلامة مهنيه.

مدير موارد بشرية.

مدير أمن ( الدمام).

مهندس امن وسلامه مهنيه.

سائق اسعاف.

وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).