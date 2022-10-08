السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
برقم الهوية الوطنية.. استعلم عن قبولك بوظائف وزارة الشؤون الإسلامية عبر هذا الرابط
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
اكتشف بنفسك الغش في الأجهزة الكهربائية.. ماذا تعرف عن تطبيق «تأكد»؟
600 متبرع في «كتاب الرياض» يدونون أسماءهم في قوائم سجل المتبرعين بالخلايا الجذعية
لحملة الثانوية فأعلى.. «نيوم الاجتماعية» تعلن حاجتها لموظفين
#خلك_قريب .. حملة لحماية الأبناء من خطر الإدمان بمشاركة عدة جهات

الرئيسية

 /

فرص

 /

لحملة الثانوية فأعلى.. «نيوم الاجتماعية» تعلن حاجتها لموظفين

لحملة الثانوية فأعلى.. «نيوم الاجتماعية» تعلن حاجتها لموظفين

لحملة الثانوية فأعلى.. «نيوم الاجتماعية» تعلن حاجتها لموظفين
١٢:٢٩:٣٣ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس مدني.

مدير أمن المجتمعات.

مساعد مدير.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

مساعد إداري.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

حارس امن.

مهندس مدني.

مدير موارد بشرية (الدمام).

مسؤول سلامة مهنيه.

مدير موارد بشرية.

مدير أمن ( الدمام).

مهندس امن وسلامه مهنيه.

سائق اسعاف.

وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار الوظائف فرص عمل نيوم الاجتماعية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«الأوقاف» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

«الأوقاف» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

٠٧:٠٤ م، الأثنين، ٢١ فبراير ٢٠٢٢
عبر هذا الرابط.. الشؤون الإسلامية تعلن نتائج التقدم لوظائفها

عبر هذا الرابط.. الشؤون الإسلامية تعلن نتائج التقدم لوظائفها

٠٤:٠٣ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
«أرامكس» تعلن عن وظائف شاغرة بفروعها في عدة مدن

«أرامكس» تعلن عن وظائف شاغرة بفروعها في عدة مدن

١٢:١٣ ص، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠٢٢
عبر لينكدإن.. «الخطوط السعودية للشحن» تعلن حاجتها لموظفين بعدة تخصصات

عبر لينكدإن.. «الخطوط السعودية للشحن» تعلن حاجتها لموظفين بعدة تخصصات

١١:٥٦ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *