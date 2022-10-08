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#خلك_قريب .. حملة لحماية الأبناء من خطر الإدمان بمشاركة عدة جهات

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#خلك_قريب .. حملة لحماية الأبناء من خطر الإدمان بمشاركة عدة جهات

#خلك_قريب .. حملة لحماية الأبناء من خطر الإدمان بمشاركة عدة جهات

#خلك_قريب .. حملة لحماية الأبناء من خطر الإدمان بمشاركة عدة جهات
١٢:١٤:٢٢ ص، الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، حملة “#خلك_قريب”، لحماية الأبناء من خطر الإدمان، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.

وقالت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “#خلك_قريب.. ولا تفسد حياة أبنائك ببعدك عنهم، الترابط الأسري وتواصلك معهم يجنبهم خطر المخدرات وإدمانها”.

ودشنت اللجنة، هاشتاق بعنوان “#خلك_قريب”، بمشاركة عدة جهات حكومية للتحذير من خطر الإدمان، والتأكيد على  الترابط الأسري في حماية الأبناء والنشء من خطر الوقوع في براثن الإدمان.

ووجهت الحملة رسالة لأولياء الأمور بقولها “بعدك يفتح الأبواب المظلمة.. خلك قريب فالتفاعل الأسري والاحتواء يحميهم من خطر تعاطي المخدارت”.

• أهمية الترابط الأسري والاحتواء

وتفاعلت وزارة التعليم مع الحملة بتغريدة قالت فيها “الترابط الأسري والاحتواء.. حمايةٌ من خطر تعاطي المخدرات.. #خلك_قريب”.

وقالت وزارة الصحة “الانتباه لعلامات تعاطي المخدرات، وملامح التعاطي خطوة فارقة لإنقاذ شبابنا بإذن الله.. قربك من أحبابك وقاية”.

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• بيئة اجتماعية آمنة

كما شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحملة بقولها في تغريدة عبر “تويتر”: “#خلك_قريب، لتحافظ عليهم، وعزز روابطك الأسرية، واخلق لهم بيئة اجتماعية آمنة؛ ووفر لهم الحماية المعنوية نفسيًا واجتماعيًا وفكريًا”.

• تفاعل الوالدين خطوة فارقة

وقالت وزارة الرياضة “تفاعل الوالدين مع حياة الأبناء هي الخطوة الفارقة، تابع أنشطتهم وصداقاتهم #خلك_قريب”.

وتفاعلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مع الحملة بقولها “حضورك يحميهم… #خلك_قريب وجنبهم مخاطر تعاطي المخدرات وإدمانها”.

 

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الأبناء الأسرة الترابط الأسري اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الوقاية من المخدرات تربية النشء

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