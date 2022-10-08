كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كوريا الشمالية، إطلاق صاروخين باليستيين جديدين، نحو بحر اليابان، وفقا لما أكدت قناة NHK التلفزيونية.

وكان خفر السواحل الياباني، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق صاروخ جديد من قبل كوريا الشمالية، ولكن لم يتم تحديد العدد الدقيق للصواريخ. وتم التأكيد على أن كلا الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان من بحر اليابان.

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بدوره دعا حفر السواحل السفن الموجودة في المنطقة في حالة اكتشاف حطام الصواريخ لعدم االاقتراب منها، والاتصال بالسلطات على الفور، فيما بدأ مقر الأزمة عمله في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الجديد، تحت إدارة مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

في سياق متصل، أعطى رئيس الحكومة اليابانية تعليماته، بإطلاع السكان المحليين على بجميع التفاصيل المتعلقة بإطلاق الصواروخ من قبل بيونغ يانغ.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت منذ بداية العام، 27 عملية إطلاق صواريخ، من بينها اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات.