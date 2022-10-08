تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 13 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 9 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:18 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:41 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 13 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:59

المدينة – 5:00

الرياض – 4:31

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:08

المدينة – 12:09

الرياض – 11:41

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:30

المدينة – 3:31

الرياض – 3:02

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:02

المدينة – 6:01

الرياض – 5:33

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:32

المدينة – 7:31

الرياض – 7:03