تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 13 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 9 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:18 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:41 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 13 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:59
المدينة – 5:00
الرياض – 4:31
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:08
المدينة – 12:09
الرياض – 11:41
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:30
المدينة – 3:31
الرياض – 3:02
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:02
المدينة – 6:01
الرياض – 5:33
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:32
المدينة – 7:31
الرياض – 7:03