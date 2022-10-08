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محام: لا يحق لمن لديه كاميرات مراقبة أن ينشر أي تسجيلات.. تنتظره هذه العقوبة
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محام: لا يحق لمن لديه كاميرات مراقبة أن ينشر أي تسجيلات.. تنتظره هذه العقوبة

محام: لا يحق لمن لديه كاميرات مراقبة أن ينشر أي تسجيلات.. تنتظره هذه العقوبة

محام: لا يحق لمن لديه كاميرات مراقبة أن ينشر أي تسجيلات.. تنتظره هذه العقوبة
١١:٠٩:٠٤ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حذر المحامي محمد الغامدي، من نشر مقاطع فيديو تسجلها كاميرات المراقبة الخاصة، مؤكدًا أن من ينشر تلك المقاطع يقع تحت طائلة العقوبات النظامية.

وقال خلال لقاء له مع برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية :” لا يحق لمن يمتلك كاميرات مراقبة خاصة أن ينشر ما رصدته هذه الكاميرات من وقائع حتى لو كانت جرائم. “، مشيرا إلى النشر سلبياته أكثر من إيجابياته.

وأضاف بالقول: ربما الجاني لم يكن يعلم بوجود هذه الكاميرا أثناء ارتكاب الجناية، ووجود الفيديو يساعده على التخفي، وتغيير معالم وجهه أو سيارته، وفي النهاية ستصل له الجهات المختصة ولكن ربما يطول العمل بسبب تسريب فيديو معين.

وتابع: ثانيا أنها تنعكس على تخويف الناس، مثلا قول (انتبهوا هذا طعن واحد في الشارع) فيجعل الناس يخافون يخرجون إلى الشارع، لكن ما يدري الناس أن الطعن ناتج مثلا عن ترصد وعداوة.

وشدد المحامي على أن النشر يعاقب عليه إذا حدث ضرر والجاني نفسه، إذا حدث له ضرر بسبب النشر يحق له معاقبة الناشر، لأن النشر فيه تشهير.

وأشار إلى أن كل مقطع ينقل ما تسجله كاميرات المراقبة الأمنية هو مخالف ومجرم بنص النظام، لافتا إلى أن الغرامة 20 ألف.

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