متحدث وزارة التجارة يحذر من أساليب جديدة للنصب والاحتيال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي باسم ووزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، من أساليب جديدة للنصب والاحتيال في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وقال الحسين، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن العديد من المواقع المشبوهة تنتحل صفة حسابات ومنشآت رسمية وبنفس العلامات التجارية، بغرض الاحتيال والنصب.

وأضاف أن كل متجر ملزم بوضع رقم سجله التجاري في واجهة الموقع الإلكتروني، ويمكن للمستهلك من خلال السجل التجاري التأكد من نظامية المنشأة من خلال موقع وزارة التجارة، ومن خلال منصة معروف.

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وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي مناط تحققه اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذا الفعل يوجب العقوبة المقررة للجريمة، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة.

وأوضحت النيابة “يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة المنصوص عليها في النظام أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية”.