برنامج ريف يعلن إضافة 7 منتجات جديدة للدعم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج ريف، اليوم السبت، إضافة 7 منتجات متعددة للدعم، مؤكدا أن الدعم المقدم للمستفيدين غير مسترد.
وأوضح البرنامج، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المنتجات الجديدة المضافة والمشمولة بالدعم تشمل:
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– الحناء
– الرمان
– اللوز البجلي
– الشعير البعلي
– البخارة
– الخوخ
– المشمش.
وأشار برنامج ريف، إلى أن الدعم يختلف حسب “عدد الشتلات أو الأشجار، وحسب كمية الإنتاج من المحاصيل”.