برنامج ريف يعلن إضافة 7 منتجات جديدة للدعم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج ريف، اليوم السبت، إضافة 7 منتجات متعددة للدعم، مؤكدا أن الدعم المقدم للمستفيدين غير مسترد.

وأوضح البرنامج، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المنتجات الجديدة المضافة والمشمولة بالدعم تشمل:

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– الحناء

– الرمان

– اللوز البجلي

– الشعير البعلي

– البخارة

– الخوخ

– المشمش.

وأشار برنامج ريف، إلى أن الدعم يختلف حسب “عدد الشتلات أو الأشجار، وحسب كمية الإنتاج من المحاصيل”.