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3 قتلى جراء انفجار جسر القرم.. وبوتين يأمر بتشديد إجراءات الأمن
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3 قتلى جراء انفجار جسر القرم.. وبوتين يأمر بتشديد إجراءات الأمن

3 قتلى جراء انفجار جسر القرم.. وبوتين يأمر بتشديد إجراءات الأمن

3 قتلى جراء انفجار جسر القرم.. وبوتين يأمر بتشديد إجراءات الأمن
١٠:٢٧:٤٧ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لقي 3 أشخاص، مصرعهم، إثر انفجار جسر جزيرة القرم، فجر اليوم السبت، يعتقد أنهم كانوا داخل سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت.

بوتين يتخذ موقفا مشددا

فيما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم إضافة إلى البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال بوتين في مرسوم صدر بعد ساعات من تضرر الجسر في انفجار إن جهاز الأمن الاتحادي سيكون مسؤولا عن تعزيز تدابير الحماية.

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أضرار فادحة

قدّر الاتحاد الروسي لشركات التأمين، خسائر تفجير جسر جزيرة القرم، فجر اليوم السبت، بنحو 10 ملايين دولار، فيما استؤنفت حركة الملاحة في مضيق كيرتش.

200 إلى 500 مليون روبل

وأشار  الاتحاد الروسي لشركات التأمين إلى أن قيمة الأضرار التي لحقت بجسر القرم، بسبب الحادث الذي وقع فجر اليوم السبت، بـ 200 إلى 500 مليون روبل، أي ما يعادل 4 ملايين إلى 10ملايين دولار.

ومن جانبه، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في وقوع الحادث على جسر القرم.

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