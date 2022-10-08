3 قتلى جراء انفجار جسر القرم.. وبوتين يأمر بتشديد إجراءات الأمن

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لقي 3 أشخاص، مصرعهم، إثر انفجار جسر جزيرة القرم، فجر اليوم السبت، يعتقد أنهم كانوا داخل سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت.

بوتين يتخذ موقفا مشددا

فيما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم إضافة إلى البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال بوتين في مرسوم صدر بعد ساعات من تضرر الجسر في انفجار إن جهاز الأمن الاتحادي سيكون مسؤولا عن تعزيز تدابير الحماية.

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أضرار فادحة

قدّر الاتحاد الروسي لشركات التأمين، خسائر تفجير جسر جزيرة القرم، فجر اليوم السبت، بنحو 10 ملايين دولار، فيما استؤنفت حركة الملاحة في مضيق كيرتش.