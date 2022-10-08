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جمعية البر بالعارضة تنفِّذ عدداً من المبادرات والمشروعات التنموية .. سبتمبر الماضي
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جمعية البر بالعارضة تنفِّذ عدداً من المبادرات والمشروعات التنموية .. سبتمبر الماضي

جمعية البر بالعارضة تنفِّذ عدداً من المبادرات والمشروعات التنموية .. سبتمبر الماضي

جمعية البر بالعارضة تنفِّذ عدداً من المبادرات والمشروعات التنموية .. سبتمبر الماضي
١٠:١٨:٢٢ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

نفَّذت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة, عدداً من مشروعاتها الخيرية وبرامجها التنموية خلال شهر سبتمبر الماضي.
وشملت المشروعات والبرامج التي تم تنفيذها صرف الكفالة الشهرية لـ 668 أسرةً بتكلفة 291550 ريالاً, وتوزيع دعم منصة إحسان بـ 140 جهازاً كهربائياً “مكيفات وأفران كهربائية” ، وتوزيع 795 سلةً غذائيةً، و2578 كيسَ دقيق، و 162 سلةً من الكفالة الجاهزة استفاد منها 162 أسرةً.
كما شرعت الجمعية في تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للأيتام والأفراد والأسر المستفيدة من خدماتها في مجالات “الحاسب الآلي ،واللغة الإنجليزية ، والخياطة” وذلك ضمن برامج العناية التي استفاد منها مايزيد عن 120 يتيماً ويتيمةً، فيما تم الانتهاء من تنفيذ دورة صيانة آلات التصوير والطابعات ضمن مشورعات المهن النادرة.
ورمَّمَتِ الجمعية ضمن مشروعاتها التنموية 7 منازل بتكلفة 269000 ريالٍ, وتسليم مفاتيح خمس وحدات سكنية ضمن مشروع أكنان 3.

الكلمات الدلالية:
العارضة المبادرات المشروعات التنموية جمعية البر سبتمبر الماضي

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