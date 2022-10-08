النفط يحقق مكاسب أسبوعية الأعلى منذ أكثر من شهر

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حققت أسعار النفط، للأسبوع الثاني على التوالي، مكاسب أسبوعية، هي الأعلى منذ 5 أسابيع، بعد أن أغلقت بالأمس على ارتفاع.

أسعار النفط

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بـ3.50 دولار أو 3.7% عند التسوية أمس لتبلغ 97.92 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 4.19 دولار 4.74% عند التسوية إلى 92.64 دولار لليرميل.

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النفط في مواجهة الدولار

واستمر صعود النفط، رغم ارتفاع الدولار، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

وسجل خام برنت ارتفاعا 11% خلال الأسبوع، والخام الأمريكي 17%، وستكون تلك أكبر زيادة بالنسبة المئوية للخامين منذ مارس، حسب “الاقتصادية”.

وتصعد أسعار النفط، رغم إعلان وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة باعت أكثر من عشرة ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لثماني شركات.

فيما أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا.