ضربة موجعة لنظام الملالي.. تهكير التليفزيون الرسمي ونشر صور ضحايا خامنئي (فيديو)

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تمكنت مجموعة هاكرز من تهكير التلفزيون الرسمي الإيراني ونشر صور لضحايا الثورة الإيرانية الذين قتلوا برصاص قوات المرشد الإيراني على خامنئي.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم تهكير القناة الإيرانية الأولى من قبل مجموعة “عدالة علي”.

وأظهر مقطع فيديو نشره الباحث في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي صورة لأربع فتيات قتلن برصاص خامنئي ، مع دعوة الشعب الإيراني للخروج لإسقاط النظام الإيراني.

يأتي هذا مع أكبر أقوى موجة للاحتجاجات الغضبة والتي ضربت إيران ، وتم ونشر الجيش في طهران وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

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