«خلك قريب.. وانتبه» تساؤلات حول تدوينة وزير الحج

تواصل – فريق التحرير:

غرّد وزير الحج والعمرة، د. توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم، تغريدة مقتضبة وغامضة، أثارت العديد من التساؤلات حول مقصد الوزير.

وقال الوزير عبر “تويتر: “خلك قريب.. وانتبه”، الأمر الذي أثار تساؤلات العديد من متابعي الوزير عبر موقع التغريدات الشهير.

وزراء وحسابات حكومية

لم يكن الربيعة وحده من أطلق هذه التدوينة، بل شاركه حسابات حكومية أخرى، منها الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك حساب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

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وتساءل متابعو “تويتر” عن ماهية الهاشتاق الذي تشارك فيه حسابات رسمية لوزارات ووزراء وشخصيات عامة، فيما تحدث البعض حول حدث سيقع عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وزير الحج في أوزباكستان

وفي مطلع شهر أكتوبر الجاري، زار الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، جمهورية أوزباكستان،وأوضح أن موسم الحج الماضي سجل تأدية قرابة 12 ألف من الحجاج الأوزبكيين، بعد زيادة الأعداد لتأدية المناسك بعد انحسار تأثير جائحة (كوفيد- 19).

فيما بلغ أعداد المعتمرين القادمين من جمهورية أوزبكستان، خلال الشهرين الماضيين، ما يزيد عن 36 ألف معتمر، تمكن غالبيتهم من زيارة المدينة المنورة والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في المدينة المنورة.