السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بعدة تخصصات
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وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بعدة تخصصات

وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بعدة تخصصات

وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بعدة تخصصات
٠٩:٤٣:٣١ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (18 وظيفة) لحديثي وحديثات التخرج من حملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

1- باحث قانوني (وظيفتان).
2- مُحلل دعم الخبراء (وظيفتان).
3- مُحلل تدقيق المحتوى المحلي.
4- مُحلل القوانين واللوائح.
5- مُحلل الشراكات الوطنية.
6- مُحلل مراقبة المحتوى المحلي.
7- مُحلل المشاريع الخاصة.
8- مُحلل ذكاء الأعمال.
9- مُحلل أداء الشركات.
10- محاسب.
11- مُحلل مراقبة التوريد (وظيفتان).
12- مُحلل البيانات الاقتصادية.
13- مُحلل دعم الاتفاقيات.
14- مُنسق المشروع.
15- مٌحلل تطوير أعمال.

التخصصات المطلوبة:

– القانون.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المحاسبة.
– المالية.
– الاقتصاد.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– التسويق.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة.
– علوم الحاسب.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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فرص هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وظائف وظائف شاغرة

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