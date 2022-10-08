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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه اليابان
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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه اليابان
٠٨:٤٤:٤١ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت خفر السواحل الياباني، اليوم، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا، حيث ذكرت وسائل إعلام أن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي سقط خارج نطاق الأراضي اليابانية حسب “رويترز”.

كوريا الشمالية تتحدى

وقبل يومين، أعلن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدًا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق صاروخ مر عبر الأجواء اليابانية.

وكذلك الأربعاء، ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد صوب ساحلها الشرقي.

من جهته، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.

ونقلت وسائل إعلام أن اليابان أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا في اتجاهها ، وأطلقت تحذيرًا إلى السكان بالذهاب إلى الملاجئ على الفور.

الكلمات الدلالية:
اليابان خفر السواحل اليابانية صاروخ باليستي كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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