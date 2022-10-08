الحربي يوضح طريقة حل مشكلة الإعجاب بدون إذنك في تويتر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي طريقة حل مشكلة ظهور الإعجابات بدون إذن المستخدم في تويتر.

وأوضح الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن سبب ظهور الإعجابات يرجع لخلل في تويتر.

وأضاف: “لحل مشكلة الإعجاب بدون إذنك، ولو حصل إعجاب بدون إذنك في قائمة الإعجاب اتبع الخطوات التلاية:

– فعل الإعجاب

– بعدها احذف الإعجاب

– ستجد أن الإعجاب اختفى تماما

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