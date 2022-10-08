نقصان هذه المادة في الجسم يتسبب في بطئ التعلم لدى الأطفال

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أثبتت دراسة علمية تأثير مادة في المخ على زيادة صعوبات التعلم لدى الأطفال، وتحديدا اضطراب اللغة النمائي DLD الشائع للغاية على ما يقرب من طفلين في كل فصل دراسي.

ما هو المايلين؟

وأظهرت نتائج البحث أن الأطفال المصابين بمرض DLD لديهم كمية أقل من المايلين في أجزاء الدماغ المسؤولة عن اكتساب القواعد والعادات، وكذلك تلك المسؤولة عن إنتاج اللغة وفهمها.

والمايلين هو مادة دهنية تلتف حول الخلايا العصبية وتسرع نقل الإشارات بين مناطق الدماغ، بمثابة نظام عزل مماثل للعزل حول الكابلات الكهربائية.

طبيعة الدراسة

واستخدم الباحثون في جامعة أكسفورد، فحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي التي كانت حساسة بشكل خاص للخصائص المختلفة لأنسجة المخ، حيث قاس المسح، على سبيل المثال، كمية مادة “المايلين” myelin والحديد في الدماغ.

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علاج اضطراب اللغة النمائي

من جانبه، قال دكتور سالوني كريشنان، كبير الباحثين، إن مرض “DLD حالة غير معروفة نسبيًا ولم يتم دراستها جيدًا، على عكس حالات النمو العصبي المعروفة مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة أو التوحد. لهذا تعتبر الدراسة خطوة أولى مهمة في فهم آليات الدماغ، التي تسبب هذا الاضطراب”.