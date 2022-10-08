تكسير للكاميرات وسحل لقوات الباسيج.. اليوم الأصعب على نظام الملالي في طهران (فيديوهات)

تواصل – فريق التحرير:

تجددت اليوم السبت، الاحتجاجات والمسيرات المناهضة للنظام الإيراني في عدد مدن إيرانية اليوم مع دخول أحدث موجة احتجاجات عامة أسبوعها الرابع.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى أكثر من 185شخصاً بينهم 19 طفلا في التظاهرات بالبلاد نصفهم سقط في سيستان وبلوشستان.

• سقوط قتلى وجرحى

في سياق متصل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين قرب ميدان آزادي، فيما سقط قتيل على الأقل بنيران قوات الأمن في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان وسط إضرابات.

وأقدم المحتجون الغاضبون على تكسير كاميرات المراقبة التابعة للأجهزة الأمنية بمدينة سنندج .

وشهدت مدينة جوانرود، صدامات عنيفة بين المحتجين الغاضبين وقوات الأمن الإيرانية، وأقدم المحتجون على حرق إطارات السيارات وقطع الطرق احتجاجا على بطش قوات الأمن واستخدامها للعنف المفرط.

اقرأ أيضا:

الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على إيراني داخل سيارته (فيديو مروع )

الثورة تتوسع.. الجيش الإيراني يبدأ في الانتشار بالعاصمة طهران

• شعارات مناهضة للنظام

وفي مدينة مهاباد، اندلعت احتجاجات غاضبة وردد المحتجون الغاضبون شعارات مناهضة لخامنئي ونظام الحكم في إيران، كما طالبوا بالقصاص من قتلة الشابة الإيرانية مهسا اميني.

فيما وثق مقطع فيديو آخر قيام الثوار بجلد عناصر خامنئي بمدينة سنندج ، في يوم هو الأصعب على قوات خامئي منذ اندجلاع الاحتجاجات.

• حالة من الكر والفر

وفي شوارع العاصمة طهران، احتدت الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، وواصل الشباب الإيراني المظاهرات المناهضة لعنف الشرطة، وسط حالة من الكر والفر بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن، كما ردد المتظاهرون الغاضبون شعارات “الموت لخامنئي”.

• حرق مخفر للشرطة

وفي مدينة بازار طهران الكبير، أحرق المحتجون الغاضبون مخفر للشرطة، ورددوا شعارات مناهضة للنظام الحاكم في إيران،

اقرأ أيضا:

المظاهرات والإضرابات تجتاح مدن وجامعات إيران .. والنظام الإيراني يرد بالرصاص الحي

عاجل.. فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة إيران فورًا