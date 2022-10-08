نهاية الأسبوع الجاري.. بداية ثاني أطول إجازة للطلاب والمعلمين

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تبدأ نهاية الأسبوع الجاري، ثاني أطول إجازة لطلاب المدارس والمعلمين والمعلمات، خلال العام الدراسي الحالي والتي تستمر لمدة أربعة أيام، وفقا للتقويم الدراسي للعام الجاري.

ووفقا للتقويم الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، توافق الإجازة، أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين 19 و20 و21 و22 ربيع الأول.

ثاني أطول إجازة

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعليم عن ثاني أطول إجازة مطولة يتمتع بها طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس المملكة للبنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول، موضحة أن الإجازة ستستمر لمدة أربعة أيام، وتشمل الكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس.

بداية ونهاية الإجازة

وتبدأ الإجازة بنهاية دوام الخميس الموافق السابع عشر من شهر ربيع الأول القادم، وتشمل يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية المعتادة ويضاف إليهما الأحد والإثنين.

يشار إلى أنه في 21 من سبتمبر 2022، بدأت أول إجازة مطولة للطلاب في العام الدراسي الجديد، وكانت بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، واستمرت 4 أيام، وشملت الكوادر الإدارية والمعلمين والمعلمات.