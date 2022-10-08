تبدأ عملها غدا.. معلومات تهمك عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، عملها، غدا الأحد، كبديل عن منصة جدارة الإلكترونية.

وتشتمل المنصة الوطنية على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

أهداف وخدمات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

ولتحقيق أهدافها تقوم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بالعديد من الإجراءات والخدمات ومنها:

1- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.

2- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة.

3- تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.

4- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية.

5- توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.

6- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.

7- أتمتة العمليات.

8- تسجيل وثائق التعيين.

9- الخدمات المساندة.

بيانات منصة جدارة

وفي وقت سابق، أعلنت “جدارة” أن كل البيانات المسجلة سابقًا بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوافرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

وتعمل منصة “جدارة” على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.

بيانات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

وبحسب قرار إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، فإنه من المقرر ترحيل البيانات الحالية التي لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

أيضا من المقرر أن كافة البيانات المسجلة سابقًا في نظام جدارة بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوفرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

لجنة توجيهية لإدارة المنصة

كما قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.

وفي عضوية اللجنة، أيضًا، الهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وللّجنة التوجيهية إضافة جهات أخرى بحسب الحاجة.