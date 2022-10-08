وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مسؤول مشتريات الشركات:
المؤهلات والخبرات:
- خبرة 3 سنوات من الخبرة في مجال المشتريات وإدارة العقود و
- إدارة سلسلة التوريد في منظمة كبيرة. خبرة في
- يفضل MDB.
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المالية / المحاسبة / الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.
- درجة الماجستير ستكون مرغوبة.
- مرغوب فيه الشهادات المتعلقة بالمشتريات CIPS و CPM و CPSM وما إلى ذلك.
قيادة إدارة استمرارية الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة إدارة استمرارية الأعمال (BCM)
- درجة الماجستير في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو الإدارة أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة (مفضل)
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو الإدارة أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة (مطلوب)
- خبرة 10 سنوات من الخبرة في إدارة استمرارية الأعمال أو إدارة البرنامج أو التنسيق أو الخبرة ذات الصلة. (مطلوب)
- خبرة 3 سنوات من الخبرة الإشرافية. (مطلوب)
- خبرة العمل مع المنظمات الدولية (مفضل)
- شهادة إدارة استمرارية الأعمال (مفضل)
- شهادة أو خبرة في إدارة المشاريع (مفضل)
- شهادة أو خبرة في تحسين الأعمال (مفضل).