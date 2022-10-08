السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات
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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات
٠٧:٠٨:٥٢ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مسؤول مشتريات الشركات:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة 3 سنوات من الخبرة في مجال المشتريات وإدارة العقود و
  • إدارة سلسلة التوريد في منظمة كبيرة. خبرة في
  • يفضل MDB.
  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المالية / المحاسبة / الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.
  •  درجة الماجستير ستكون مرغوبة.
  • مرغوب فيه الشهادات المتعلقة بالمشتريات CIPS و CPM و CPSM وما إلى ذلك.

قيادة إدارة استمرارية الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

  • شهادة إدارة استمرارية الأعمال (BCM)
  • درجة الماجستير في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو الإدارة أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة (مفضل)
  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو الإدارة أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة (مطلوب)
  • خبرة 10 سنوات من الخبرة في إدارة استمرارية الأعمال أو إدارة البرنامج أو التنسيق أو الخبرة ذات الصلة. (مطلوب)
  • خبرة 3 سنوات من الخبرة الإشرافية. (مطلوب)
  • خبرة العمل مع المنظمات الدولية (مفضل)
  • شهادة إدارة استمرارية الأعمال (مفضل)
  • شهادة أو خبرة في إدارة المشاريع (مفضل)
  • شهادة أو خبرة في تحسين الأعمال (مفضل).

طريقة التقديم:

أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 8 أكتوبر 2022م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

مسؤول مشتريات الشركات – (اضغط هنا).

قيادة إدارة استمرارية الأعمال – (اضغط هنا).

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