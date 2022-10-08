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مشاركة واسعة من المملكة والخليج.. مبيعات قياسية يحققها مهرجان الماعز العارضي بحائل
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مشاركة واسعة من المملكة والخليج.. مبيعات قياسية يحققها مهرجان الماعز العارضي بحائل

مشاركة واسعة من المملكة والخليج.. مبيعات قياسية يحققها مهرجان الماعز العارضي بحائل

مشاركة واسعة من المملكة والخليج.. مبيعات قياسية يحققها مهرجان الماعز العارضي بحائل
٠٧:٠٣:٥١ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

انطلق اليوم مهرجان الماعز العارضي بحائل ، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في السوق الجنوبي بحائل ، وذلك للحفاظ والتحسين الوراثي للسلالة المحلية من الماعز العارضي المميز في المملكة ، بإشراف الإدارة العامة للإنتاج الحيواني في وزارة البيئة ممثلا في فرع الوزارة بحائل (إدارة الثروة الحيوانية ) .
ويشهد المهرجان الذي بلغ عدد زواره ٨٠٠ زائر من المملكة والخليج، عدة عروض ومسابقة ومزادات بيع وأرقام في مختلف المشاركات، حيث بلغ عدد الرؤوس من الماعز المشاركة ٤٤٢ رأسا من المملكة والخليج ، و١١٩ مشاركا على مستوى الخليج، بالإضافة إلى العروض الخارجية التي بلغت ٤١٣ رأسا .
وبلغ أعلى سعر بيع فردي ٢٥٠ ألف ريال من مربين حائل ، كما بلغ بيع عدد الماعز المكون من ٤ روس ٢٥٠ ألف ريال ، وجذعات عدد ٥ روس بسعر ٢٥٠ ألف ريال في المزادات المصاحبة .

الكلمات الدلالية:
السلالة المحلية تحسين السلالة حائل مبيعات قياسية مهرجان الماعز العارضي

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