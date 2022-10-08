مشهد مهيب.. سحب المزن تزين السماء غرب المخواة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تشكيل مجموعات من سحب المزن الركامية في سماء المخواة.

وأظهر المقطع المتداول، تشكل سحب المزن الركامية والتي زينت السماء غرب المخواة بمنطقة الباحة، في مشهد مهيب.

توقعات حالة الطقس

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق.

الحالة الجوية، تشمل أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

كذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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