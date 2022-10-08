تشكيل لجنة عاجلة لمعالجة ظاهرة «الماشية السائبة» في هذه المنطقة

تواصل – واس:

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير تشكيل لجنة عاجلة لدراسة ومعالجة مشكلة الماشية السائبة بالمنطقة ووضع الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات والكوادر البشرية المتاحة .

أهداف اللجنة

ويهدف تشكيل اللجنة إلى الحد من الحوادث المرورية التي تتسبب فيها هذه المواشي، إضافة إلى شكوى أصحاب المزارع منها .

وأكد الفرع أنه سيتم الوقوف بحزم ضد ظاهرة الماشية السائبة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها على كل من يتساهل في ذلك لما فيها من خطورة بالغة بعد تكرار حوادث السيارات التي كانت للماشية السائبة دور فيها.

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