أول تعليق أوكراني على تفجير جسر القرم: سندمر كل شيء سرقته روسيا

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في أول تعليق أوكراني على تفجير جسر القرم، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن تدمير الطراد موسكفا وجسر كيرتش هو إسقاط لما وصفته “لرمزين سيئي السمعة للقوة الروسية في القرم”.

وقال مسؤول أوكراني، فضل عدم ذكر اسمه، إن قواتنا الخاصة وراء تفجير جسر القرم، وفقا لصحيفة “واشنطن بوستن”.

سندمر كل شيء

بدوره قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن تفجير جسر القرم هو “البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي”، وفقا لوكالة “رويترز”.

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وتابع بودولياك في تغريدة على تويتر “إن كل شيء سرقته روسيا من أوكرانيا يجب استعادته.. ويجب طردها من كل المناطق التي احتلتها”.

تفجير جسر القرم

من جهتها، قالت الخارجية الروسية إن رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية دليل على طبيعته الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية إن تفجيرا وقع صباح اليوم السبت في شاحنة مفخخة على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بأراضي الدولة، وأدى إلى دمار وانهيار جزئي في مساري عبور السيارات وأوقف حركة النقل.

تشكيل لجنة للتحقيق

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في حادث جسر القرم، كما أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي مقتل 3 أشخاص في التفجير، مؤكدا تحديد مالك الشاحنة التي انفجرت في الجسر، وهو من سكان إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا.

وأوضحت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إن الملاحة بمضيق كيرتش لم تتوقف، كما نقلت وكالة “تاس” عن سلطات القرم قيامها بإنشاء ممر نقل بري من شبه الجزيرة إلى مناطق أخرى من روسيا عبر مناطق جديدة بعد تفجير جسر القرم.

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