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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة بارق

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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة بارق

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة بارق

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة بارق
٠٦:١٠:٢٢ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة بارق بمنطقة عسير، عصر اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الكلمات الدلالية:
أمطار بارق عسير محافظة بارق منطقة عسير

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