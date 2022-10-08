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ألمانيا: عمل تخريبي يعطل شبكة القطارات شمال البلاد

ألمانيا: عمل تخريبي يعطل شبكة القطارات شمال البلاد

ألمانيا: عمل تخريبي يعطل شبكة القطارات شمال البلاد
٠٧:٣٧:٥١ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان”، اليوم إن عملاً تخريبياً كان وراء تعطل في شبكة القطارات في شمال ألمانيا.

توقف لعدة ساعات

وذكرت الشركة في تغريدة عبر “تويتر” أن النقل عبر السكك الحديدية في شمال البلاد ظل مضطرباً مساء اليوم، بعد توقفه لعدة ساعات بسبب مشكلة في اتصالات الراديو.

وتأثرت مدن بريمن، وهامبورج، وساكسونيا السفلى، وشليسفيج هولشتاين، في حين تضرر عدد كبير من المسافرين في محطات القطار بسبب توقف حركة المرور لمسافات طويلة وبعض حركة المرور الإقليمية في أجزاء كبيرة من شمال ألمانيا.

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وبسببب التعطل الأخير، بدأت الشرطة الفيدرالية تحقيقا في تأثير تلك الحشود، وأيضاً في إمكانية حدوث ذلك العطل نتيحة فعل فاعل، حسب “القبس”.

فيما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أنه بعد توقف السكك الحديدية، أعلنت الشركة حل العطل في وقت متأخر من صباح يوم السبت.

ويؤثر اضطراب النقل على الخدمات في أنحاء ولاية ساكسونيا السفلى ومدينتي بريمن وهامبورج، إضافة إلى توقف رحلات السكك الحديدية الدولية إلى الدنمارك وهولندا.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا السكك الحديدية الألمانية شبكة القطارات عمل تخريبي هامبورج

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