توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي نحو 4 تريليونات دولار

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توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 4 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي حتى عام 2026.

خطر الركود العالمي

وصرحت جورجييفا بأن الوضع ربما يزداد سوءًا، مشيرة إلى أن حالة انعدام اليقين لا تزال مرتفعة للغاية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وانتشار الوباء، مشددة على أن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الركود بشكل متزايد.

وأضافت: عندما يكون النمو إيجابيًا، فإنه سيبدو وكأنه ركود بسبب تراجع الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار.

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تحذير من الصدمات الاقتصادية

وحذرت جورجييفا، قبيل اجتماعات الصندوق السنوية التي ستعقد الأسبوع المقبل، من إمكانية ظهور المزيد من الصدمات الاقتصادية، حسب “بلومبرج”.

وأوضحت أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدول التي تشكل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي ستواجه انكماشًا على مدار ربعين سنويين متتاليين على الأقل خلال العام الحالي أو المقبل.

يشار إلى أن الاقتصاد العالمي عانى طويلا خلال العامين الماضيين، بداء بفيروس كورونا “كوفيد 19” ومتحوراته، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا شبح الركود أو التضخم، جراء رفع أسعار الفائدة.