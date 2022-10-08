السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أول تعليق أوكراني على تفجير جسر القرم: سندمر كل شيء سرقته روسيا
تشكيل لجنة عاجلة لمعالجة ظاهرة «الماشية السائبة» في هذه المنطقة
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة بارق
توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي نحو 4 تريليونات دولار
تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي إلى هذا الموعد
الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على إيراني داخل سيارته (فيديو مروع )

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي نحو 4 تريليونات دولار

توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي نحو 4 تريليونات دولار

توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي نحو 4 تريليونات دولار
٠٥:٥٥:٠٩ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 4 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي حتى عام 2026.

خطر الركود العالمي

وصرحت جورجييفا بأن الوضع ربما يزداد سوءًا، مشيرة إلى أن حالة انعدام اليقين لا تزال مرتفعة للغاية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وانتشار الوباء، مشددة على أن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الركود بشكل متزايد.

وأضافت: عندما يكون النمو إيجابيًا، فإنه سيبدو وكأنه ركود بسبب تراجع الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضا:

بوتين: روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي

تحذير من الصدمات الاقتصادية

وحذرت جورجييفا، قبيل اجتماعات الصندوق السنوية التي ستعقد الأسبوع المقبل، من إمكانية ظهور المزيد من الصدمات الاقتصادية، حسب “بلومبرج”.

وأوضحت أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدول التي تشكل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي ستواجه انكماشًا على مدار ربعين سنويين متتاليين على الأقل خلال العام الحالي أو المقبل.

يشار إلى أن الاقتصاد العالمي عانى طويلا خلال العامين الماضيين، بداء بفيروس كورونا “كوفيد 19” ومتحوراته، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا شبح الركود أو التضخم، جراء رفع أسعار الفائدة.

الكلمات الدلالية:
الاقتصاد العالمي الناتج الاقتصادي خطر الركود صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا

مواد ذات صلة

المزيد
واشنطن تحث حلفاءها على منع استيراد النفط من إيران نهائياً

واشنطن تحث حلفاءها على منع استيراد النفط من إيران نهائياً

٠٨:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٦ يونيو ٢٠١٨
لم أكن جادًا.. إيلون ماسك يتراجع عن شراء “مانشستر يونايتد”

لم أكن جادًا.. إيلون ماسك يتراجع عن شراء “مانشستر يونايتد”

١١:٠٣ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلى 4.25 تريليون دولار

القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلى 4.25 تريليون دولار

٠٧:٠٨ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
سوق الأسهم يسجل أعلى إغلاق منذ 2006 بتداولات قيمتها 12 مليار ريال

سوق الأسهم يسجل أعلى إغلاق منذ 2006 بتداولات قيمتها 12 مليار ريال

٠٤:١٥ م، الثلاثاء، ٠٥ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *