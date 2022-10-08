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الثورة تتوسع.. الجيش الإيراني يبدأ في الانتشار بالعاصمة طهران
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الثورة تتوسع.. الجيش الإيراني يبدأ في الانتشار بالعاصمة طهران

الثورة تتوسع.. الجيش الإيراني يبدأ في الانتشار بالعاصمة طهران

الثورة تتوسع.. الجيش الإيراني يبدأ في الانتشار بالعاصمة طهران
٠٥:٣١:٣١ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن  الجيش الإيراني بدأ في الانتشار بالعاصمة طهران.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا مؤشرا مهما على أن الثورة الإيرانية بدأت تتوسع وتقدمت ميدانيًا وباتت تهدد النظام الإيراني.

وقبل قليل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروع يوثق لحظة مقتل مواطن إيراني على يد رجال الخميني بدم بارد داخل سيارته.

وأوضح مغردون أن الأمن الإيراني قتل مواطناً في سنندج بمحافظة كردستان بالرصاص الحي داخل سيارته، في مشهد وصفوه بالمروع.

وأظهر الفيديو لحظات صراخ وبكاء من المتظاهرين وهم يتجهون إلى مواطن ملقى داخل سيارته ومصاب بطلق ناري يبدو أنه في رأسه، وسط حالة غضب عارم.

كانت الولايات المتحدة، أعلنت فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 7 مسؤولين كبار على دورهم في “القمع الدامي” للمظاهرات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزير الداخلية أحمد وحيدي، “أداة النظام الرئيسية في عملية القمع”، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، “المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت” هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات ايران الثورة الإيرانية الجيش الايراني تظاهرات ايران

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