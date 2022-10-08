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الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على إيراني داخل سيارته (فيديو مروع )
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الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على إيراني داخل سيارته (فيديو مروع )

الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على إيراني داخل سيارته (فيديو مروع )

الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على إيراني داخل سيارته (فيديو مروع )
٠٥:٣٧:٢١ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروع يوثق لحظة مقتل مواطن إيراني على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني بدم بارد داخل سيارته.

وأوضح مغردون أن الأمن الإيراني قتل مواطناً في سنندج بمحافظة كردستان بالرصاص الحي داخل سيارته، في مشهد وصفوه بالمروع.

وأظهر الفيديو لحظات صراخ وبكاء من المتظاهرين وهم يتجهون إلى مواطن ملقى داخل سيارته ومصاب بطلق ناري يبدو أنه في رأسه، وسط حالة غضب عارم.

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كانت الولايات المتحدة، أعلنت فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 7 مسؤولين كبار على دورهم في “القمع الدامي” للمظاهرات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزير الداخلية أحمد وحيدي، “أداة النظام الرئيسية في عملية القمع”، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، “المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت” هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.

الكلمات الدلالية:
إيران رجال الخميني عقوبات أمريكية قتل متظاهر

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