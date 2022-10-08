تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي إلى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 وذلك استناداً للمادة ١٠٦ من الدستور

الدستور الكويتي يقرر

وتنص المادة 106 من الدستور الكويتي على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

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وخلال الشهر الماضي، أعلنت السلطات الكويتية، صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2022، وأنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 29 من سبتمبر الماضي للاقتراع في الانتخابات.