«الحج» لـ المعتمرين: 10 إرشادات لجعل مسار الطواف سالكًا وهادئًا

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وجهت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، إرشادات هامة للمعتمرين بضرورة اتباع عدد من الخطوات لجعل مسار الطواف سالكا وهادًئا، وتوفير السكينة والطمأنينة ومنع التدافع.

وأوضحت “الحج والعمرة” في إنفوجراف عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنه يجب على المعتمرين قبل الطواف اتباع الآتي:

1- الانتقال إلى المطاف العلوي عند ازدحام صحن الطواف.

2- الانتظار قليلًا حتى وجود منفذ دخول مناسب.

3- الاندماج سريعًا في الدائرة وعدم التوقف بعد الدخول.

أثناء الطواف

4- ضرورة الالتزام بالمسار.

5- تجنب عكس الاتجاه.

6- ترك مسافة مع من هم بالأمام.

7- ضرورة مراعاة مساحة الآخرين عند رفع اليدين بالدعاء.

8- السيطرة على الخطوات لمنع إعاقة الآخرين.

بعد الطواف.

9- الاستمرار في الطواف حتى يجدوا مخرجًا مناسبًا.

10- الخروج بنفس الانسياب الذي دخلوا بها.