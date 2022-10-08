للشهر السادس.. مؤشر السلع الغذائية ينخفض

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، تقريرا، أفاد بانخفاض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي، مع هبوط حاد في أسعار الزيوت النباتية.

متوسط مؤشر أسعار الأغذية

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 136.3 نقطة في سبتمبر، أي بتراجع قدره 1.1% عن مستواه في أغسطس، وإن كان لا يزال أعلى بـ5.5%من قيمته المسجلة قبل عام. ويتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا.

اقرأ أيضا:

الحديد 37%.. تراجع أسعار السلع والمعادن إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

وأدى توافر كميات أكبر من زيت الصويا المتاح للتصدير في الأرجنتين إلى رفع إمدادات زيت دوار الشمس القادمة من منطقة البحر الأسود، في حين أسهم أيضا تدني أسعار النفط الخام في تراجع هذا المؤشر الفرعي، حسب “الاقتصادية”.

القمح والحبوب

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 1.5% عما كان عليه خلال أغسطس. وعادت أسعار القمح إلى الارتفاع 2.2% بفعل الشواغل المتعلقة بالأحوال المناخية الجافة في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، والوتيرة السريعة للصادرات من الاتحاد الأوروبي وسط ارتفاع الطلب الداخلي وتفاقم عدم اليقين بشأن استمرار مبادرة الحبوب في البحر الأسود ما بعد نوفمبر مع تنامي حدة الحرب في أوكرانيا.