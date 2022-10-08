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بمشاركة أكثر من 2000 طن .. إقبال واسع على مزاد العلا للتمور

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بمشاركة أكثر من 2000 طن .. إقبال واسع على مزاد العلا للتمور

بمشاركة أكثر من 2000 طن .. إقبال واسع على مزاد العلا للتمور

بمشاركة أكثر من 2000 طن .. إقبال واسع على مزاد العلا للتمور
٠٤:٥٢:٤٨ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

شهد مزاد العلا للتمور في أسبوعه الثاني،إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار من داخل وخارج المملكة،الذي يتزامن مع مهرجان العلا للتمور في نسخته الثالثة.

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انطلاقة للأسواق العالمية

وتسعى من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى دعم اقتصاد المحافظة، من خلال النشاط الزراعي، وتقديم تجربة اقتصادية واجتماعية، للوصول بمنتجات تمور المزارعين فيها إلى الأسواق العالمية.

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2 مليون نخلة

ويشارك في المزاد 150 مزارعاً، بأكثر من 2000 طن من التمور بمختلفه أنواعها ،حيث تحتوي العلا على أكثر مليونَي نخلة، ويعدُّ “البرني” أكثر تمور العلا شيوعا، و يشكل 80% من إنتاج التمور فيها.

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رؤية المملكة 2030

ويأتي حرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على المزارعين ومزارعهم، وتخصيص مثل هذه المزادات؛ بهدف تنظيم آلية البيع، والإسهام في تقديم تجربة نوعية احتفاءً بهذا المنتج الذي يشكِّل أحد الروافد الاقتصادية لأهالي العلا، وهو ما يتماشى مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

 

الكلمات الدلالية:
النشاط الزراعي الهيئة الملكية لمحافظة العلا تجربة اقتصادية رؤية المملكة 2030 مزاد العلا للتمور

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