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«الالتزام البيئي» يباشر انسكاب مواد كيميائية بـ المنطقة الشرقية (صور)

«الالتزام البيئي» يباشر انسكاب مواد كيميائية بـ المنطقة الشرقية (صور)

«الالتزام البيئي» يباشر انسكاب مواد كيميائية بـ المنطقة الشرقية (صور)
٠٤:٤٠:٤٨ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم السبت، مباشرة بلاغ انسكاب مواد كيميائية بالمنطقة الشرقية.

ونشر حساب “الالتزام البيئي” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا من المواد الكيميائية في تجمع مائي،  مؤكدًا أن الإجراء النظامي سيطبق بحق المتسبب.

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وأوضح المركز، أنه يواصل جولات الرقابة البيئية بعد رصد بلاغ انسكاب مواد كيميائية بالمنطقة الشرقية، وتم جمع العينات والأدلة للتحقق من المتسبب.

وأشار المركز إلى أنه سيتم تطبيق الإجراء النظامي بحق المتسبب، والذي يتضمن التعويض عن الضرر وإعادة التأهيل البيئي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الالتزام البيئي المنطقة الشرقية انسكاب مواد كيميائية

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