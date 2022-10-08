السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على إيراني داخل سيارته (فيديو مروع )
الثورة تتوسع.. الجيش الإيراني يبدأ في الانتشار بالعاصمة طهران
«الحج» لـ المعتمرين: 10 إرشادات لجعل مسار الطواف سالكًا وهادئًا
للشهر السادس.. مؤشر السلع الغذائية ينخفض
بمشاركة أكثر من 2000 طن .. إقبال واسع على مزاد العلا للتمور
«الالتزام البيئي» يباشر انسكاب مواد كيميائية بـ المنطقة الشرقية (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«سيجنال» يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

«سيجنال» يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

«سيجنال» يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة
٠٤:٣٩:٠٤ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

فاجأ تطبيق التراسل الفوري “سيجنال” مستخدميه، بميزة جديدة، غير مسبوقة، يهدف التطبيق باستحداثها إلى استمرار المنافسة مع التطبيقات المشابهة، وعلى رأسها “واتساب”.

Stories تظهر في “سيجنال”

بدأ تطبيق المراسلة، الذي يركز على الخصوصية، في اختبار الإصدار التجريبي من ميزة القصص المؤقتة، خلال الأسبوع الجاري، بحيث يمكن للمستخدمين مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو، والرسائل المكتوبة مع الأصدقاء، وتستمر في الظهور لمدة 24 ساعة.

اقرأ أيضا:

للمرة الأولى منذ إطلاقه.. اختراق هواتف 2000 مستخدم لـ”سيجنال”

نسخة البيتا

من جانبه، قال المدون المتتخصص في التقنية، فيصل السيف، إن تطبيق Signal سيقدم ميزة القصص، حيث يسعى إلى زيادة عدد المستخدمين بشكل مستمر من خلال هذه الميزة، والتي تم طرحها مؤخراً في نسخة البيتا من التطبيق.

نفس مميزات “واتساب”

وتأتي الميزة الجديدة على “سيجنال” بنفس الطريقة والإمكانات الموجودة في “واتساب” حيث يمكن للمستخدمين تحديد من يمكنه رؤية قصصهم عبر التطبيق، إلى جانب المجموعات وقوائم الأصدقاء المخصصة.

المنافسة محتدمة

وتستمر المنافسة بين “سيجنال” و”واتساب”، ومنذ نحو شهر،  شارك سيجنال تعريدة قال فيها: “سيجنال تحافظ على أسرارك Signal keeps your secrets”، مع صورة تظهر فيها عبارتين تقول أحداهما: “هل يمكنك حفظ السر”.

ونوه أيضا  أن واتساب ليس آمنا على أسرار مستخدميه، ويرد “سيجنال” بالعبارة الأخرى قائلا: “أنت تعرف أنها لا يمكنه حفظ الأسرار”.

الكلمات الدلالية:
Signal بدائل واتساب تطبيق سيجنال تطبيق واتساب تطبيقات التراسل الفوري ستوري سيجال ميزة جديدة

مواد ذات صلة

المزيد
ضبط عمالة تُسوِّق زيوتاً مغشوشة بعلامات تجارية مشهورة

ضبط عمالة تُسوِّق زيوتاً مغشوشة بعلامات تجارية مشهورة

٠٦:٢٤ م، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٦
عضو بلدي الرياض “العيسى” يستقبل شكاوى المواطنين بـ الملز.. غداً

عضو بلدي الرياض “العيسى” يستقبل شكاوى المواطنين بـ الملز.. غداً

١٠:١٢ ص، الأثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠١٤
مستوطنون وعناصر المخابرات الصهيونية يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون وعناصر المخابرات الصهيونية يقتحمون المسجد الأقصى

٠٢:٤٩ م، الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠١٥
8 أشياء إذا شاهدتها في المحلات عليك إبلاغ «التجارة» فوراً

8 أشياء إذا شاهدتها في المحلات عليك إبلاغ «التجارة» فوراً

٠٢:٠٤ ص، الأحد، ٣٠ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *