رابطة العالم الإسلامي تدشّن حملتها لإغاثة الشعب الباكستاني

تواصل- واس:

دشّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حملة الرابطة العاجلة لإغاثة الشعب الباكستاني، التي تستهدف تأمين الاحتياجات الغذائية والإيوائية والصحية لعشرات الآلاف من المتضررين من الفيضانات، في عددٍ من الأقاليم الباكستانية.

واستقبل رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف، في العاصمة إسلام آباد، الدكتور العيسى، للقيام بجولةٍ مُوسَّعةٍ تشمل عددًا من المدن والقرى، يقف خلالها على أوضاع المتضررين من الفيضانات .

وأثنى شريف على جهود المنظمة في نشر ثقافة التسامح والسلام والمحبة، التي تعكس الصورة الحقيقية للإسلام .

وفي السياق ذاته التقى العيسى في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية، معاليَ وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان، المفتي عبدالشكور سردار خان، وبحثا جملةً من القضايا ذات العلاقة بالشأن الإسلامي والعمل الإنساني في المنطقة، وآفاق التعاون الثنائي حيالها.

وأكَّد الوزير خان على الدور الكبير الذي تضطلع به رابطة العالم الإسلامي في خدمة القضايا الإسلامية، وقضايا الأقليات المسلمة حول العالم، ومحورية جهودها في تعزيز وحدة الصف في الداخل الإسلامي .