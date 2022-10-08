السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مجلس الضمان الصحي يعلن عن فرص عمل .. رابط التقديم
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مجلس الضمان الصحي يعلن عن فرص عمل .. رابط التقديم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن فرص عمل .. رابط التقديم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن فرص عمل .. رابط التقديم
٠٣:٥٩:٤٤ م، السبت، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

قائد فريق الرقابة المالية.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الإدارة المالية أو مجال ذي صلة.

شهادة محترف ائتمان دولي معتمد (CICP) أو مدقق داخلي معتمد (CIA) أو مدقق احتيال معتمد (CFE) أو شهادة في ضمان إدارة المخاطر (CRMA) أو أي شهادة أخرى معادلة أو Microsoft MB-310 ، وشهادة Microsoft MB-300 أمر لا بد منه.

المعرفة بمعايير التقارير المالية الدولية

المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).

خبرة:  6+ سنوات من الخبرة ذات الصلة.

خبرة في الرقابة المالية.

خبرة في Microsoft Dynamics.

خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

 

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 أكتوبر 2022م.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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