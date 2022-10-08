ما هو مصير هاتف «جوجل» القابل للطي.. تسريبات تكشف الأمر

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تجاهلت شركة “جوجل” العملاقة، الإعلان عن أية معلومات حول هاتفها القابل للطي، الذي سبق أن تحدثت مواقع متخصة بشأن طرحه قريبا.

الحلم مستمر

ولم تتخل “جوجل” عن فكرة التنافس مع الغريمة الكورية الجنوبية “سامسونج” في إنتاج الهواتف القابلة للطي، وحسب مراقبين، فإن الهاتف القابل للطي من الشركة الأمريكية سيأتي مطلع العام الجديد 2023.

الربع الأول من 2023

وحسب ما أورده حساب “DSCCRoss”، وهو أحد المسربين لمعلومات الهواتف الجديدة، فإنه من المفترض أن تبدأ شحنات الشاشات لجهاز جوجل القابل للطي في يناير المقبل، وقد تطلق الشركة الجهاز في وقت ما في الربع الأول من العام 2023، كما نقل موقع “sawtbeirut”.

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“سامسونج” تتدخل

وإذا أرادت “جوجل” إتمام مشروعها الأول من سلسلة الهواتف القابلة للطي، فمن الأساسي أن تتدخل “سامسونج” التي تعد الشركة الأولى عالميا، في مجال تصنيع الشاشات، وصاحبة أول تقنية هاتف ذكي قابل للطي.

ومؤخرا، كشفت شركة “جوجل” عن إصدارين من الهواتف الجوالة الذكية، هما “بيكسل 7” و”بيكسل 7 برو”، فضلا عن إنتاجها أول ساعة ذكية باسم “بيكسل وتش”.