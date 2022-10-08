وفاة كويتية ووافدين وإصابة أخرى في حادثين منفصلين بالكويت

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الكويت حوادث مرروية مميتة خلال الساعات الماضية، حيث راح ضحية إحدى الحوادث مواطنة كويتية وإصابة أخرى، كما توفى وافدان مصريان في حادث آخر.

وحسب صحيفة الراى الكويت، لقيت مواطنة مصرعها وأصيبت أخرى بحروق متفرقة في حادث تصادم وحريق مركبة وقع على طريق الفحيحيل مقابل منطقة سلوى.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز البدع التي باشرت في التعامل مع الحادث.

وفاة مصريين

وفي حادث آخر توفى مصريان جراء تصادم شاحنتين في منطقة صباح الأحمد.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن حادث التصادم، فانتقل للمعاينة رجال الإطفاء والأمن والطوارئ الطبية، ولدى وصولهم وجدوا أن سائق إحداهما ومرافقه فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما، وتبين أنهما من الجنسية المصرية، فيما أصيب سائق الشاحنة الأخرى.

وتم استدعاء رجال الطب الشرعي لرفع الجثتين، فيما عمل رجال الأمن والإطفاء على إزاحة الشاحنتين عن الطريق.